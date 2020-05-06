Коболєв назвав свою зарплату в "Нафтогазі" на час карантину

Одним з найбільш високооплачуваних керівників державних компаній в Україні є голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Однак через карантин йому різко обмежили рівень зарплати.

Під час засідання уряду в Коболєва спитали про його зарплату, яку він отримав у квітні, повідомляє 24 канал.

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Поставила питання депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Вона ж і уточнила, чи виконав Коболєв доручення Кабміну про обмеження зарплат до 47 тисяч гривень

"За квітень цього року моя зарплата становить 47 з чимось тисяч гривень", – відповів Коболєв.

Він додав, що правління "Нафтогазу" та наглядова рада погодилися обмежити свої зарплати до того рівня, який встановлений Кабміном на час карантину. І офіційно повідомили про це ще 1 травня.

Нагадаємо! Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 29 квітня. У проєкті постанові йдеться, що рішення має вступити в силу з дня опублікування та застосовуватися з 1 квітня 2020 року. Підкреслюється, що розмір зарплат та винагород не має перевищувати 47 тисяч гривень у квітні 2020 року та до кінця місяця, у якому закінчується карантин. Карантин в Україні продовжили до 22 травня.

Скільки до цього отримував Коболєв в "Нафтогазі"

В лютому 2020 року стало відомо, що зарплата Коболєва складає 1 мільйон 41 тисяча гривень на місяць. При цьому це лише посадовий оклад, без премій та надбавок.