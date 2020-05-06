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      Скільки заробив Зеленський за рік на посаді президента України

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Детектор медіа

      Президент України Володимир Зеленський провів рік на цій посаді. За цей час він отримав понад 320 тисяч гривень зарплати.

      Інформацію про зарплату Володимира Зеленського надали у Державному управлінні справами на запит 24 каналу.

      Варте уваги Чому рейтинг Зеленського впав: пояснення політолога

      У документі зазначається, що зарплата Володимира Зеленського складається лише з посадового окладу, який щомісяця становить 28 тисяч гривень. Відтак за рік президентства – з травня 2019 року до квітня 2020 року – Володимир Зеленський заробив 320 тисяч 727 гривень 27 копійок.

      Зверніть увагу! Зарплата президента – це лише посадовий оклад у розмірі 28 тисячі гривень. Після сплати податків він отримує 22 тисячі 540 гривень. Премії та надбавки глава держави не отримує, адже вони не передбачені законом. Заробітна плата Зеленському нараховується з дня інавгурації – 20 травня 2019 року.

      Зарплата Зеленського
      Скільки отримав Зеленський за рік президентства / 24 канал

      Там також нагадали, що з цієї зарплати Володимир Зеленський заплатив 62 тисячі 541 гривні 82 копійки податків та зборів.

      Відзначимо, що 27 грудня 2019 року Володимир Зеленський отримав від "Кварталу 95" 4 мільйони 880 тисяч гривень роялті та 104 тисячі гривень компенсації за користування торговою маркою.

      середня зарплата українців
      Середня зарплата в Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталя Боднар, Ігор Саджениця
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Гроші Президент України
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