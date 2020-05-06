Скільки заробив Зеленський за рік на посаді президента України
Президент України Володимир Зеленський провів рік на цій посаді. За цей час він отримав понад 320 тисяч гривень зарплати.
Інформацію про зарплату Володимира Зеленського надали у Державному управлінні справами на запит 24 каналу.
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У документі зазначається, що зарплата Володимира Зеленського складається лише з посадового окладу, який щомісяця становить 28 тисяч гривень. Відтак за рік президентства – з травня 2019 року до квітня 2020 року – Володимир Зеленський заробив 320 тисяч 727 гривень 27 копійок.
Зверніть увагу! Зарплата президента – це лише посадовий оклад у розмірі 28 тисячі гривень. Після сплати податків він отримує 22 тисячі 540 гривень. Премії та надбавки глава держави не отримує, адже вони не передбачені законом. Заробітна плата Зеленському нараховується з дня інавгурації – 20 травня 2019 року.
Скільки отримав Зеленський за рік президентства / 24 канал
Там також нагадали, що з цієї зарплати Володимир Зеленський заплатив 62 тисячі 541 гривні 82 копійки податків та зборів.
Відзначимо, що 27 грудня 2019 року Володимир Зеленський отримав від "Кварталу 95" 4 мільйони 880 тисяч гривень роялті та 104 тисячі гривень компенсації за користування торговою маркою.
Середня зарплата в Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу