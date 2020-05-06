Сколько заработал Зеленский за год на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел год на этой должности. За это время он получил более 320 тысяч гривен зарплаты.

Информацию о зарплате Владимира Зеленского предоставили в Государственном управлении делами на запрос 24 канала.

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В документе отмечается, что зарплата Владимира Зеленского состоит только из должностного оклада, который ежемесячно составляет 28 тысяч гривен. Следовательно за год президентства – с мая 2019 года до апреля 2020 года Владимир Зеленский заработал 320 тысяч 727 гривен 27 копеек.

Обратите внимание! Зарплата президента – это лишь должностной оклад в размере 28 тысячи гривен. После уплаты налогов он получает 22 тысячи 540 гривен. Премии и надбавки глава государства не получает, ведь они не предусмотрены законом. Заработная плата Зеленскому начисляется со дня инаугурации – 20 мая 2019 года.



Сколько получил Зеленский за год президентства / 24 канал

Там также напомнили, что с этой зарплаты Владимир Зеленский заплатил 62 тысячи 541 гривны 82 копейки налогов и сборов.

Отметим, что 27 декабря 2019 года Владимир Зеленский получил от "Квартала 95" 4 миллиона 880 тысяч гривен роялти и 104 тысячи гривен компенсации за пользование торговой маркой.



Средняя зарплата в Украине за последние годы / Инфографика 24 канала