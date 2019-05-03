Коболев приехал в США договариваться о закупке американского газа

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев прибыл с визитом в Вашингтон на переговоры по закупке американского сжиженного газа. По его словам, обе стороны в этом заинтересованы.

Коболев отметил, что Украина и США "подошли к этому вопросу очень близко", однако окончательное решение еще не принято, рассказал он в интервью "Голосу Америки".

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Закупая российский газ, Коболев хочет наращивать запасы газа в Украине. Так как убежден, что Россия планирует в январе 2020 года попытаться создать искусственный газовый кризис в Украине. Поэтому, по его мнению, всем – от президента Украины и министерств до "Нафтогаза" – нужно действовать, чтобы помешать планам России. Чиновник считает, что вероятность такого кризиса очень высока, ее можно назвать новой газовой войной.

Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа,

– прокомментировал глава "Нафтогаза" переговоры с США по закупке газа.

Кроме того, в "Нафтогазе" рассматривают вариант полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Также украинская компания готовит меры по обеспечению энергетической безопасности Украины при таком развитии. Украина, в частности, готовится создать дополнительные хранилища газа,