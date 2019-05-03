Коболєв приїхав у США домовлятись про закупівлю американського газу

Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв прибув із візитом до Вашингтону на переговори по закупівлі американського скрапленого газу. За його словами, обидві сторони у цьому зацікавлені.

Коболєв зазначив, що Україна та США "підійшли до цього питання дуже близько", проте остаточне рішення ще не ухвалили, розповів він в інтерв'ю "Голосу Америки".

Читайте також: Посол США пригрозив санкціями за "Північний потік-2"

Закуповуючи російський газ, Коболєв хоче нарощувати запаси газу в Україні. Бо переконаний, що Росія планує в січні 2020 року спробувати створити штучну газову кризу в Україні. Тож, на його думку, усім – від президента України і міністерств до "Нафтогазу" – потрібно діяти, аби завадити планам Росії. Чиновник вважає, що ймовірність такої кризи дуже висока ї її можна назвати новою газовою війною.

Я сподіваюся, що найближчим часом ця зацікавленість трансформується у конкретні потоки газу,

– прокоментував голова "Нафтогазу" переговори із США щодо закупівлі газу.

Крім того, у "Нафтогазі" розглядають варіант повного припинення транзиту російського газу через територію України. Також українська компанія готує заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України за такого розвитку. Україна, зокрема, готується створити додаткові сховища газу,