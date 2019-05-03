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      Коболєв приїхав у США домовлятись про закупівлю американського газу

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      Андрій Коболєв
      Андрій Коболєв / Голос Америки

      Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв прибув із візитом до Вашингтону на переговори по закупівлі американського скрапленого газу. За його словами, обидві сторони у цьому зацікавлені.

      Коболєв зазначив, що Україна та США "підійшли до цього питання дуже близько", проте остаточне рішення ще не ухвалили, розповів він в інтерв'ю "Голосу Америки".

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      Закуповуючи російський газ, Коболєв хоче нарощувати запаси газу в Україні. Бо переконаний, що Росія планує в січні 2020 року спробувати створити штучну газову кризу в Україні. Тож, на його думку, усім – від президента України і міністерств до "Нафтогазу" – потрібно діяти, аби завадити планам Росії. Чиновник вважає, що ймовірність такої кризи дуже висока ї її можна назвати новою газовою війною.

      Я сподіваюся, що найближчим часом ця зацікавленість трансформується у конкретні потоки газу,
      – прокоментував голова "Нафтогазу" переговори із США щодо закупівлі газу. 

      Крім того, у "Нафтогазі" розглядають варіант повного припинення транзиту російського газу через територію України. Також українська компанія готує заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України за такого розвитку. Україна, зокрема, готується створити додаткові сховища газу,

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Газ Нафтогаз Андрій Коболєв
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