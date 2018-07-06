Коболеву приобрели бронированный "Кадиллак" для предотвращения угрозы жизни и здоровью

Служба безопасности НАК "Нафтогаз Украины" повысила степень мер безопасности главы компании Андрея Коболева. Основное внимание было уделено предотвращению внешних угроз жизни и здоровью, в связи с чем было принято решение о переходе на использование главой "Нафтогаза" бронированного автомобиля Cadillac Escalade.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

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Автомобиль приобрели в июне. Он зарегистрирован на компанию ООО "УТН-Безопасность". Она опосредованно принадлежит государственной "Укртранснафте". До перехода на использование бронированного автомобиля Коболев использовал гражданскую бюджетную Toyota Highlander.

В НАК "Нафтогаз Украины" не комментируют причин повышения мер безопасности Андрея Коболева. За три года управления госкомпанией Коболев получал неоднократные угрозы жизни и здоровью.

В 2015 году на него было совершено покушение. Обстреляли дом под Киевом, в котором он проживал на тот момент.