13:48
6 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 16°C
  • суббота
    26°C 17°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Футбол без Путина. Наташи, которые спасают мир
Вєсті Кремля
22:27, 5 июля
Вести.UA. Огненная Тимошенко. Звездная война Гройсмана с контрабандой
Вєсті.UA
19:44, 5 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Коболеву приобрели бронированный "Кадиллак" для предотвращения угрозы жизни и здоровью

131 Читати новину українською
Коболеву приобрели "Кадиллак"
Коболеву приобрели "Кадиллак" / Фото из свободных источников

Служба безопасности НАК "Нафтогаз Украины" повысила степень мер безопасности главы компании Андрея Коболева. Основное внимание было уделено предотвращению внешних угроз жизни и здоровью, в связи с чем было принято решение о переходе на использование главой "Нафтогаза" бронированного автомобиля Cadillac Escalade.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Читайте также: В "Нафтогазе" назвали заявления "Газпрома" об аресте активов манипуляцией

Автомобиль приобрели в июне. Он зарегистрирован на компанию ООО "УТН-Безопасность". Она опосредованно принадлежит государственной "Укртранснафте". До перехода на использование бронированного автомобиля Коболев использовал гражданскую бюджетную Toyota Highlander.

В НАК "Нафтогаз Украины" не комментируют причин повышения мер безопасности Андрея Коболева. За три года управления госкомпанией Коболев получал неоднократные угрозы жизни и здоровью.

В 2015 году на него было совершено покушение. Обстреляли дом под Киевом, в котором он проживал на тот момент.

Теги: Новости Украины Нафтогаз Авто
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какая страна заинтересовала Трампа на пару с Путиным для военного вторжения
сегодня, 13:03 Какая страна заинтересовала Трампа на пару с Путиным для военного вторжения
Іван Яковина 193
Эскалатор на киевском жд вокзале может починить только Илон Маск
сегодня, 12:01 Эскалатор на киевском жд вокзале может починить только Илон Маск
Ілля Кенігштейн 1091
Повышение тарифов: почему вся страна пронизана мазохизмом
сегодня, 11:07 Повышение тарифов: почему вся страна пронизана мазохизмом
Сергій Фурса 764
Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
5 июля, 15:52 Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
126
"Блимають і нічого не роблять": як Порошенко та політична еліта перетворились на окунів
сегодня, 09:00 "Блимають і нічого не роблять": як Порошенко та політична еліта перетворились на окунів
Віталій Шабунін 139
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук