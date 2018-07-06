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Коболєву придбали броньований "Каділлак" для запобігання загрози життю і здоров'ю

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Коболєву придбали "Каділлак"
Коболєву придбали "Каділлак" / Фото з вільних джерел

Служба безпеки НАК "Нафтогаз України" підвищила ступінь заходів безпеки голови компанії Андрія Коболєва. Основна увага була приділена запобіганню зовнішніх загроз життю і здоров'ю, у зв'язку з чим було прийнято рішення про перехід на використання головою "Нафтогазу" броньованого автомобіля Cadillac Escalade.

Про це інформує "Економічна правда".

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Автомобіль придбали у червні. Він зареєстрований на компанію ТОВ "УТН-Безпека". Вона опосередковано належить державній "Укртранснафті". До переходу на використання броньованого автомобіля Коболєв використовував цивільну бюджетну Toyota Highlander.

У НАК "Нафтогаз України" не коментують причин підвищення заходів безпеки Андрія Коболєва. За три роки управління держкомпанією Коболєв отримував неодноразові загрози життю і здоров'ю.

У 2015 році на нього було скоєно замах. Обстріляли будинок під Києвом, в якому він проживав на той момент. 

Теги: Новини України Авто Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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