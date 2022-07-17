Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что оккупанты для себя поняли, что украинцы порой в гаражах хранят много ценного.

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Если у местных есть оружие, оно может храниться именно в гаражах. Еще с начала оккупации в гаражах были найдены запасы теробороны, говорит херсонский активист.

Собственно с тех пор оккупанты считают, что именно гараж – вероятное место хранения оружия украинцев и наших ДРГ,

– добавляет Владимир Молчанов.

"По их мнению, украинские диверсанты проникают в Херсон, в частности водным путем. Также российские оккупанты периодически наведываются на дачи херсонцев", – добавляет активист из Херсона.

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российские оккупанты регулярно похищают местных

Сначала активистов и патриотов сажают на 3 дня в подвал. Там россияне цинично издеваются над украинцами. Своих пленников они заставляют обязательно просматривать российское телевидение, слушать российские песни и учить "совковые" стихи. При этом кормят похищенных только раз в день.

Украинцев оккупанты пытают

На 4 день заключенного отпускают домой, однако смотрят, изменил ли он собственные взгляды. Если нет – тогда возвращение снова в подвал, но на этот раз на больший срок. На этом этапе российские преступники пытают украинцев, а вместо еды дают стакан с сахаром.

К людям с большой силой воли и патриотизмом "подключают" фсбшников. Они пытают пленников, не разрешают спать, перевозят. При этом у родных нет никакой информации о том, где сейчас находится пропавший.