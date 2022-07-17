Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що окупанти для себе зрозуміли, що українці часом у гаражах зберігають багато цінного.

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Якщо у місцевих є зброя, то вона може зберігатись саме у гаражах. Ще з початку окупації, у гаражах були знайдені запаси тероборони, каже херсонський активіст.

Саме відтоді, окупанти вважають, що саме гараж – найімовірніше місце сховку зброї українців та наших ДРГ,

– додає Володимир Молчанов.

"На їхню думку, українські диверсанти просочуються у Херсон, зокрема водним шляхом. Також, російські окупанти періодично навідуються на дачі херсонців", – додає активіст із Херсону.

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російські окупанти регулярно викрадають місцевих

Спочатку активістів та патріотів саджають на 3 дні у підвал. Там росіяни цинічно знущаються з українців. Своїх бранців вони змушують обов'язково переглядати російське телебачення, слухати російські пісні та вчити "совкові" вірші. При цьому годують викрадених лише раз на день.

Українців окупанти катують

На 4 день в'язня відпускають додому, проте дивляться, чи він "змінив" власні погляди. Якщо ні – тоді повернення знову у підвал, проте цього разу на більший термін. На цьому етапі російські злочинці катують українців, а замість їжі дають лише склянку з цукром.

До людей з найбільшою силою волі та патріотизмом "підключають" фсбшників. Вони чинять тортури над бранцями, не дозволяють спати, перевозять. При цьому рідні не мають жодної інформації про те, де зараз перебуває зниклий.