Помогают другим, хотя и сами пережили ракетный удар: как работает кофейня Makers в Харькове

Харьковская кофейня Makers начала работу в непростое время – вскоре после открытия начался карантин из-за коронавируса, а в 2022 году – полномасштабная война. Сейчас Makers из маленькой кофейни переросла в сеть, активно волонтерит и ищет пути, как развивать бизнес в Харькове.

ZAXID.NET пообщался с Дмитрием Кабанцем о кофейном сообществе, энтузиазм работать несмотря на обстрелы и поддержку харьковчан, которую бизнес получил в трудные времена.

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"У меня была очень большая вера"

Дмитрий Кабанец по образованию инженер и автомеханик. Однако он овладел профессией бариста и мечтал о собственной кофейне, где сможет собирать единомышленников. Реализовать мечту и открыть первое заведение в самом центре Харькове ему удалось в 2019 году.

Думал, что это будет небольшая кофейня to go, но получилось немножко по-другому. Удалось открыть небольшую кофейню с несколькими посадочными местами. Когда придумывал название, то понял, что я такой человек, который всегда что-то делает и не останавливается. И в Харькове таких людей много. И решил, что мы назовем Makers, потому что это о тех, кто что-то создает. О деятелях,

– объясняет Дмитрий.

Он вспоминает, что вообще не имел опыта в бизнесе и управлении. Говорит, что кофейня, возможно, была очень похожа на другие, которые уже работали в Харькове. Однако в Makers болели за качество кофе и отказывались от сиропов.

"Конечно, в этом мы тоже не были одни, но таких кафе было не так много. Считаю, что нам удалось создать свое сообщество. Она очень разнообразна, потому что кто-то художник, кто-то певец, кто-то работает на заводе, ремонтирует автомобили, кто-то военный. Однако все они мейкеры", – рассказывает Дмитрий.



Дмитрий Кабанец / Фото "Люк"

Кофейня Makers открылась в октябре 2019 года. В ноябре и декабре посетителей было немного, потому что о кафе мало знали. Январь и февраль 2020 были очень спокойными, и Дмитрий надеялся на оживление в марте. Однако из-за пандемии коронавируса Makers были вынуждены прекратить работу более чем на два месяца.

"Несмотря на все нам удалось пережить ковид. Перед открытием кафе я продал свою машину. Во время карантина брал авто у отца и развозил кофе и всевозможные аксессуары к нему по Харькову, чтобы как-то поддерживать работу. В этом тоже была такая идея: даже когда все сидят дома, я стараюсь популяризировать свою кофейню и делать людям приятное. Так я ездил по разным районам города, что нас очень поддерживало", – говорит Дмитрий.

Команде Makers удалось выйти на доковидный уровень заработка осенью 2021 года. В то же время в Харькове из-за коронавируса закрылся ряд заведений.

Многие не выдержали морально. Но у меня была очень большая вера. Я сам становился за бар и работал как бариста, чтобы заработать для семьи и не закрыть кофейню,

– говорит основатель Makers.

Кофейня Makers в Харькове / Фото из соцсетей кофейни

"Мы не конкуренты, а друзья"

На начало полномасштабного вторжения в Харькове работали уже две кофейни Makers. Из-за опасности и попадания ракет вблизи заведений команда не рисковала возобновлять работу. Взрывная волна повредила двери одной из кофеен. Мужчина ждал, когда сможет продолжить работу и не выезжал из Харькова, хотя в феврале 2022 года его ребенку было всего два месяца.

Оставаться в Харькове – это было твердое семейное решение. Мы смотрели на ситуацию в городе и понимали, что рановато открываться, но мне очень хотелось работать. Когда друзья писали: "Дима, нужен кофе, пожалуйста, приезжай". Тогда я шел, работал часок – два, развозил кофе, например, для спасателей,

– говорит Дмитрий.

Полноценно кафе возобновили работу в начале апреля 2022 года. Соцсети Makers начали вести на украинском, этот вопрос обсуждали и раньше.

"После открытия мы работали с благотворительными фондами. Затем нам удавалось возить кофе военным. Сейчас очень трудно посчитать, сколько кофе мы сварили. Бывало, что за неделю использовали до 40 килограммов зерен", – рассказывает Дмитрий.

Среди ряда благотворительных инициатив Makers присоединились к помощи Людмиле – жители села Долгенькое Изюмского района. Женщина самостоятельно разминировала собственный огород и искала ресурс, чтобы жить дальше.

Какая-то из харьковских кафе бросила клич, что нужно собрать денег для Людмилы. Мы объединились с другими кафе. Считаю, что в таких ситуациях мы не конкуренты, а друзья, которые делают общее дело. Мы готовили и продавали кукурузу, которую вырастила Людмила,

– говорит Дмитрий.

Как в кафе продавали кукурузу / Фото из соцсетей кафе

"Рекордная касса"

В общем команде Makers удалось открыть в Харькове еще две кофейни и одну точку, которая работала в парке. Кроме этого, в июле 2023 года команда открыла заведение в деоккупированном Купянске.

Зимой кофейня в Купянске не работала, но с 1 апреля мы ее запустим снова. Заведение мы открыли в волонтерском хабе. Делать кофе захотела девочка, которая там работала. В дом, где она жила, прилетел снаряд, у нее была контузия. Сейчас она выздоровела и хочет снова работать,

– рассказывает Дмитрий.

Поздно вечером 23 января 2023 года россияне обстреляли Харьков. Две ракеты попали в дом, где расположена одна из кофеен Makers. Семья Дмитрия живет неподалеку.

"Я понимал, что что-то произошло с кофейней, и, возможно, ее уже нет. Взял телефон и посмотрел, что сработала сигнализация, что датчики движения работают. Потом открыл камеру, увидел, что нет окон, но то, что я вообще открыл камеру, для меня стало таким успокаивающим фактором. Я побежал в кофейню, внутри все было засыпано стеклом. Туда начали приезжать разные службы. Приехала моя команда, которая только недавно закрыла смену. Мы убрали и начали варить кофе", – рассказывает Дмитрий.

Кофейня Makers после обстрела / Фото Дмитрия Гайдука

Makers работали всю ночь. Основатель кафе вспоминает, что из разных районов города приезжали их друзья и предлагали помощь.

Окна кафе занимают 80% от всех стен. У нас очень просторное и светлое помещение. Той ночью приехал мэр и сказал, что утром нам выделят плиты ОСБ, чтобы зашить окна. Мы хотели сделать это ночью, потому что на улице было -10°C, и начали искать плиты самостоятельно. Мне позвонил Гамлет [художник Гамлет Зиньковский] и предложил помощь. Так мы случайно нашли знакомых, у которых были письма ОСБ – в 5:30 нам удалось зашить окна,

– вспоминает Дмитрий.

Уже утром Makers открылись по графику. Первый час кофе продавали с собой, команда завершала уборку. Дмитрий говорит, что за тот день касса была рекордной.

"О нас очень много написали ночью, потому что мы до утра варили кофе, угощали тех, кто пострадал и кто помогал после обстрела. Обжарщики сразу выслали нам кофе. Поставщики отправили нам 4 или 5 ящиков стаканчиков. Они вообще ничего не говорили, а просто взяли и отправили. Утром после прилета, кажется, нас поддержать пришло пол Харькова. Это очень большая честь", – говорит владелец Makers.

Сейчас в кафе еще не установили окна и собирают на них деньги. Для этого нужно примерно 300 тысяч гривен. Владелец кафе также планирует заменить мебель, которая имеет повреждения после обстрела. Он рассказывает, что здание, которое пострадало от обстрела, возвели в 1908 году и там была пекарня.

Когда мы только там открылись, то была небольшая идея, что воспроизводим то, что было в начале, здание работает по назначению. То есть здесь была французская пекарня, а мы открыли кофейню с выпечкой. Когда делали ремонт, то сначала не думали, что получится так долго и дорого. На стенах был слой штукатурки и краски толщиной 30 сантиметров. Мы это все забрали. Очень хотели показать, каким на самом деле красивым является здание, что на этих подоконниках могут сидеть люди и пить кофе, а не просто продавать сигареты и алкоголь,

– рассказывает Дмитрий.

В 2024 году Дмитрий планирует развивать бизнес в Харькове. Кроме этого, есть идея открыть кофейню в Соединенных Штатах. Предприниматель говорит, что силы работать и держаться ему дают другие люди. По его словам, именно работа помогает морально держаться во время войны.

"Мне очень хочется поделиться тем, что делаю, с другими людьми. С друзьями, с незнакомцами. Я не хочу работать только ради самого себя. Хочется создавать что-то для других. Понимаю, что делая что-то не останавливаясь ты поддерживаешь других", – уверен Дмитрий.