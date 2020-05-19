Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19

Когда авиакомпании выйдут на докарантинный уровень перевозок: интересные прогнозы

- Читати новину українською
Авиакомпании выйдут на докарантинный уровень примерно с 2023 года
Авиакомпании выйдут на докарантинный уровень примерно с 2023 года / Ahmed Muntasir, Pexels

Убытки авиакомпаний в результате пандемии COVID-19 продолжатся еще как минимум до 2023 года. Такую информацию опубликовала в своем отчете Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Как утверждает анализ ассоциации, больше всего пострадают дальние рейсы – сообщает Lonely Planet.

Интересно Туризм в условиях COVID-19: когда и какие страны откроют границы

Возобновление должно начаться именно с внутренних перевозок. По прогнозам IATA, пассажиропоток станет на уровне докризисного вероятно с 2023 года.

По оценкам ассоциации, мировой пассажирский спрос в 2021 году 

  • будет на 24% ниже уровня 2019 года,
  • и на 32% ниже, чем прогноз, сделанный в октябре 2019 года.

IATA считает, что карантинные ограничения для тех, кто прибыл в страну, еще больше навредят авиаперевозкам. В частности, недавно опрошенные 69% путешественников отметили, что не будут рассматривать поездки, после которых необходим 14-дневный карантинный период.

Следовательно, организация призывает правительства найти альтернативы относительно сохранения или введения карантинных мер по прибытии.

Які країни відкривають кордони і коли
Какие страны открывают границы и когда / Инфографика 24 канала

 
Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Коронавирус COVID-19 Путешествия авиация
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Прогулки в парке и массовые застолья: почему часть граждан проигнорировала карантин?
сегодня , 17:34 Прогулки в парке и массовые застолья: почему часть граждан проигнорировала карантин?
Леонід Швець
Экономика Украины глазами олигархов, или Рецепт уничтожение страны
сегодня , 13:30 Экономика Украины глазами олигархов, или Рецепт уничтожение страны
Сергій Фурса
Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
16 мая , 22:14 Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
Тетяна Панасюк