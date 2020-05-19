Когда авиакомпании выйдут на докарантинный уровень перевозок: интересные прогнозы

Убытки авиакомпаний в результате пандемии COVID-19 продолжатся еще как минимум до 2023 года. Такую информацию опубликовала в своем отчете Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Как утверждает анализ ассоциации, больше всего пострадают дальние рейсы – сообщает Lonely Planet.

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Возобновление должно начаться именно с внутренних перевозок. По прогнозам IATA, пассажиропоток станет на уровне докризисного вероятно с 2023 года.

По оценкам ассоциации, мировой пассажирский спрос в 2021 году

будет на 24% ниже уровня 2019 года,

и на 32% ниже, чем прогноз, сделанный в октябре 2019 года.

IATA считает, что карантинные ограничения для тех, кто прибыл в страну, еще больше навредят авиаперевозкам. В частности, недавно опрошенные 69% путешественников отметили, что не будут рассматривать поездки, после которых необходим 14-дневный карантинный период.

Следовательно, организация призывает правительства найти альтернативы относительно сохранения или введения карантинных мер по прибытии.



Какие страны открывают границы и когда / Инфографика 24 канала