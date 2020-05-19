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ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВЕРХОВНА РАДА КОРОНАВІРУС COVID-19

Коли авіакомпанії вийдуть на докарантинний рівень перевезень: цікаві прогнози

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Авіакомпанії вийдуть на докарантинний рівень приблизно з 2023 року
Авіакомпанії вийдуть на докарантинний рівень приблизно з 2023 року / Ahmed Muntasir, Pexels

Збитки авіакомпаній внаслідок пандемії COVID-19 продовжаться ще щонайменше до 2023 року. Таку інформацію опублікувала у своєму звіті Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA).

Як стверджує аналіз асоціації, найбільше постраждають дальні рейси – повідомляє Lonely Planet.

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Відновлення має початися саме з внутрішніх перевезень. За прогнозами IATA, пасажиропотік стане на рівні докризового імовірно аж з 2023 року.

За оцінками асоціації, світовий пасажирський попит у 2021 році

  • буде на 24% нижче рівня 2019 року,
  • і на 32% нижче, ніж прогноз, зроблений в жовтні 2019 року.

IATA вважає , що карантинні обмеження для тих, хто прибув у країну, ще більше зашкодять авіаперевезенням. Зокрема, нещодавно опитані 69% мандрівників зазначили, що не будуть розглядати поїздки, після який необхідний 14-денний карантинний період.

Відтак, організація закликає уряди знайти альтернативи щодо збереження або введення карантинних заходів після прибуття.

Які країни відкривають кордони і коли
Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка 24 каналу

 
Автор: Катерина Козачинська
Теги: Коронавірус COVID-19 Подорожі авіація
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