Следует разрабатывать план действий на любой случай, заявил народный депутат Федор Вениславский. Поэтому этим сейчас и занимается военно-политическое руководство

Кстати, Россия начнет провокации за несколько недель до вторжения в Украину, – СМИ

Бригады должны получить оружие

Вениславский рассказал, что 15 января во всех приграничных областях Украины бригады должны получить оружие, а также понимать места дислокации. До февраля это должны сделать во всех регионах.

Я сегодня разговаривал с командующим силами ТРО, он мне подтвердил, то, что я сейчас говорю,

– сказал политик.

Закон о нацсопротивлении: что известно

С 1 января 2022 года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления".

Согласно ему, общее руководство национальным сопротивлением оказывает президент. Однако составляющими являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

В рамках территориальной обороны разрешили также создавать добровольческие формирования территориальных общин. Они могут использовать собственное охотничье оружие.

Обратите внимание! 1 января Владимир Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны ВСУ. Эту должность занял генерал Юрий Галушкин.

Важно – Россия может сфабриковать повод для вторжения / Кибератака на госсайты | Такие дела: