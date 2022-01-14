Следует разрабатывать план действий на любой случай, заявил народный депутат Федор Вениславский. Поэтому этим сейчас и занимается военно-политическое руководство
Кстати, Россия начнет провокации за несколько недель до вторжения в Украину, – СМИ
Бригады должны получить оружие
Вениславский рассказал, что 15 января во всех приграничных областях Украины бригады должны получить оружие, а также понимать места дислокации. До февраля это должны сделать во всех регионах.
Я сегодня разговаривал с командующим силами ТРО, он мне подтвердил, то, что я сейчас говорю,
– сказал политик.
Закон о нацсопротивлении: что известно
С 1 января 2022 года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления".
Согласно ему, общее руководство национальным сопротивлением оказывает президент. Однако составляющими являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.
В рамках территориальной обороны разрешили также создавать добровольческие формирования территориальных общин. Они могут использовать собственное охотничье оружие.
Важно – Россия может сфабриковать повод для вторжения / Кибератака на госсайты | Такие дела: