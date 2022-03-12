Когда в Брюсселе люди стояли в очереди за кофе, в Киеве – за автоматами, – евродепутат
Россия безжалостно продолжает бомбить Украину. В то же время, Запад не спешит принимать жесткие решения относительно государства-агрессора.
Европа пока не видит большой угрозы для себя и боится решиться на новые шаги. Об этом в эфире 24 канала сказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс .
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В Европе – иллюзия мира и стабильности
Он рассказал, что в первые выходные, когда в Украине началась война, в Брюсселе люди стояли в очереди за кофе. Все были спокойны и радостны.
Жители Бельгии понимали, что выпьют кофе и вернутся к себе на квартиру или пойдут погулять. Они знают, что будут делать завтра, послезавтра.
А в Киеве уже были очереди за автоматами, потому что создавали территориальную оборону. Люди понимали, какой перед ними выбор,
– подчеркнул Ауштрявичюс.
Европа должна понимать, что иллюзия мира, стабильности может превратиться в ничто со взрывами искандеров.
Ауштрявичюс объяснил позицию Европы по войне в Украине: смотрите видео
Кремль имеет свой план для Европы
"Кремлевские звери имеют свой проект для Европы. Это борьба за выживание, экзистенциальная война", – сказал евродепутат.
Однако это еще не поняли лидеры европейских стран. Они просто опасаются действительности.