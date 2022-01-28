Президент пояснил, что сейчас Североатлантический альянс – это превентивные санкции. Об этом он сообщил во время брифинга для иностранных средств массовой информации, который состоялся 28 января.

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Или если это не НАТО, то покажите, пожалуйста, гарантии безопасности. У всех свои вызовы и у всех свои интересы. Поэтому когда мы будем в НАТО зависит сегодня не от Украины,

– сказал Владимир Зеленский.

Вступление Украины в НАТО: что известно

В 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.

НАТО признала Украину участником Программы расширенных возможностей 12 июня 2020 года.

Впрочем, прежде чем вступить в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ждет расширения сотрудничества.

Глава Соединенных Штатов Джо Байден подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Североатлантический Альянс. Такое же мнение высказали на комиссии Украина – НАТО.

Зеленский сделал заявление о вступлении Украины в НАТО: смотрите видео