Когда ждать дождей, какой будет погода в ближайшие дни, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

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Когда будут дожди по всей Украине

Синоптики прогнозировали, что во вторник преимущественно без осадков, только на крайнем Западе днем небольшой дождь. Ночью и утром в западных, восточных областях и Приазовье туман. Температура воздуха ночью +2 – +7 градусов, на Юге до +10. Днем +9 – +14, однако, на Закарпатье, в Одесской области и в Крыму до +18 градусов.

В среду на Западе, в четверг в Украине, кроме Юга, небольшой дождь. Температура ночью +4 – +9 градусов, в восточных областях, 30 октября в Украине, кроме Запада и оккупированного Крыма, 0 – +5 градусов. Днем +8 – +13, но на полуострове, Закарпатье, юге Одесской области, 31 октября и в южных областях до +16 градусов.

Ветер будет северо-западный и западный, 5 – 12 метров в секунду.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже 2 ноября дожди могут пройти по всей Украине.

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Прогноз погоды на 2 ноября / Скриншот с Укргидрометцентра

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