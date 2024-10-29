Коли чекати дощів, якою буде погода найближчими днями, спрогнозували в Укргідрометцентрі.

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Коли будуть дощі по всій Україні

Синоптики прогнозували, що у вівторок переважно без опадів, тільки на крайньому Заході вдень невеликий дощ. Вночі та вранці в західних, східних областях і Приазов'ї туман. Температура повітря вночі +2 – +7 градусів, на Півдні до +10. Вдень +9 – +14, однак, на Закарпатті, Одещині та в Криму до +18 градусів.

У середу на Заході, у четвер в Україні, крім Півдня, невеликий дощ. Температура вночі +4 – +9 градусів, у східних областях, 30 жовтня в Україні, крім Заходу й окупованого Криму, 0 – +5 градусів. Вдень +8 – +13, але на півострові, Закарпатті, півдні Одещини, 31 жовтня й у південних областях до +16 градусів.

Вітер буде північно-західний та західний, 5 – 12 метрів на секунду.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже 2 листопада дощі можуть пройти по всій Україні.

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Прогноз погоди на 2 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

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