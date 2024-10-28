Та чи чекати ще в Україні бабиного літа, в інтерв'ю 24 Каналу відповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

Дізнайтеся також Чи вдарять в Україні сильні морози взимку 2024 – 2025

Чи буде бабине літо

Метеорологиня зауважила, що температура повітря поступово знижується, як і зазвичай у цей період.

Тому суттєве підвищення середньої за добу температури вище +15 градусів малоймовірне,

– сказала Віра Балабух.

Експертка також пояснила, що аномально висока температура повітря у вересні й на початку жовтня була зумовлена потужним антициклоном, у якому за безхмарної погоди атмосфера суттєво прогрівалася. Завдяки циркуляції атмосфери на територію нашої держави також надходили теплі й сухі повітряні маси з субтропіків.

Окрім того, аномально високій температурі сприяло й загальне підвищення температури повітря на Землі. Воно зумовлене посиленням парникового ефекту. Так, заданими Всесвітньої метеорологічної організації, концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла максимуму за 800 тисяч років.

Метеорологиня додала, що збільшення сонячної активності протягом 25-річного циклу, яка у жовтні 2024 року досягла максимуму, також сприяло підвищенню температури повітря. Спільна дія цих чинників і зумовила таку аномально теплу погоду, підсумувала Балабух.

До речі, аналіз наявних тенденцій і кліматичних прогнозів показує, що тривалість літа в Україні буде зростати, – починатиметься раніше і триватиме довше.

"Тож тривале та спекотне літо, яке ми спостерігали в цьому році, очевидно досить скоро стане нашою новою кліматичною нормою", – наголосила метеорологиня.

Дивіться також Коли в Україні різко похолодає: синоптик назвав дату

Зверніть увагу! За розрахунками світових прогностичних центрів, середня за листопад температура повітря в Україні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму. Віра Балабух зазначила, коли буде потепління чи похолодання, сказати з такою завчасністю не можна. Пояснила, достовірно дізнатися, яких значень може сягати температура повітря, можна лише за 5 діб.