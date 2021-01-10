Когда будет готова новая конституция Беларуси: что обещает Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что первые поправки в конституцию Беларуси могут быть представлены на Всебелорусском собрании, запланированном на февраль 2021 года. За изменения в основной закон страны будут голосовать на референдуме.
За конституцию будут голосовать на референдуме
Относительно даты референдума – то ее объявят именно на Всебелорусском народном собрании. Об этом Лукашенко рассказал в одной из программ на телеканале "Россия 1", информирует 24 канал.
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Думаю, что в течение года мы сможем разработать проект новой конституции. И думаю, что до конца будущего года проект будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или нет,
– сказал Лукашенко.
О том, что конкретно будут менять в основном законе – самопровозглашенный президент не рассказал. Лукашенко подчеркнул, что предложения еще до конца не сформированы.
Чего будут касаться изменения:
- Перераспределения полномочий руководства государства.
- Партийного построения.
- Социальной ориентированности в экономике.
Всебелорусское собрание запланировали на 11 – 12 февраля
Отметим, что Всебелорусское народное собрание запланировано на 11 – 12 февраля. Именно на этом собрании определят основные политические и экономические ориентиры развития страны на следующие 5 лет.
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