Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что первые поправки в конституцию Беларуси могут быть представлены на Всебелорусском собрании, запланированном на февраль 2021 года. За изменения в основной закон страны будут голосовать на референдуме.

За конституцию будут голосовать на референдуме

Относительно даты референдума – то ее объявят именно на Всебелорусском народном собрании. Об этом Лукашенко рассказал в одной из программ на телеканале "Россия 1", информирует 24 канал.

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Думаю, что в течение года мы сможем разработать проект новой конституции. И думаю, что до конца будущего года проект будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или нет,

– сказал Лукашенко.

О том, что конкретно будут менять в основном законе – самопровозглашенный президент не рассказал. Лукашенко подчеркнул, что предложения еще до конца не сформированы.

Чего будут касаться изменения:

Перераспределения полномочий руководства государства.

Партийного построения.

Социальной ориентированности в экономике.

Интересно! Лукашенко отметил, что готовят уже третий вариант конституции, потому что два предыдущих его не устроили.

Всебелорусское собрание запланировали на 11 – 12 февраля

Отметим, что Всебелорусское народное собрание запланировано на 11 – 12 февраля. Именно на этом собрании определят основные политические и экономические ориентиры развития страны на следующие 5 лет.