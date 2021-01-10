Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перші поправки до конституції Білорусі можуть бути представлені на Всебілоруських зборах, запланованих на лютий 2021 року. За зміни до основного закону країни голосуватимуть на референдумі.

За конституцію голосуватимуть на референдумі

Щодо дати референдуму – то їх оголосять саме на Всебілоруських народних зборах. Про це Лукашенко розповів в одній з програм на телеканалі "Россия 1", інформує 24 канал.

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Думаю, що протягом року ми зможемо розробити проєкт нової конституції. І думаю, що до кінця майбутнього року проєкт буде готовий. І тоді на референдумі люди визначать, бути новій конституції чи ні,

– сказав Лукашенко.

Щодо того, що конкретно мінятимуть в основному законі – самопроголошений президент не розповів. Лукашенко наголосив, що пропозиції ще до кінця не сформовані.

Чого стосуватимуться зміни:

Перерозподілу повноважень керівництва держави.

Партійної побудови.

Соціальної орієнтованості в економіці.

Цікаво! Лукашенко зазначив, що готують уже третій варіант конституції, бо два попередніх його не влаштували.

Всебілоруські збори запланували на 11 – 12 лютого

Зазначимо, що Всебілоруські народні збори заплановані на 11 – 12 лютого. Саме на цьому зібранні визначать основні політичні та економічні орієнтири розвитку країни на наступні 5 років.