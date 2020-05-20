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БЛОГ Тарас Семенюк
Эксперт Kyivstratpro

Когда будет падать рейтинг Зеленского?

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Владимир Зеленский - когда будет падать рейтинг президента? - 24 Канал
Владимир Зеленский / Getty images

Соцопрос группы "Рейтинг" показывают, что президент Зеленский после года работы имеет лучшие показатели доверия украинцев среди всех президентов в истории независимости.

Попит на нові обличчя залишився?

Про це говорять цифри 57% йому довіряють чи цілком довіряють. 37% – не довіряють чи цілком не довіряють. Тобто баланс довіри/недовіри у Зеленського +20%. У Порошенка після першого року було мінус 12%, у Януковича – мінус 31%.

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Ну і крім того, він залишається єдиним українським політиком, якому довіряють більше людей, ніж не довіряють.

Скандали пов'язані з оточенням президента, очевидно, не вплинули на його рейтинг, але так буде не завжди.

Цікаво, якщо був би другий тур виборів, то Зеленський переміг би і Петра Порошенка (75% на 25%), і Юлію Тимошенко (74% на 26%), і Юрія Бойка (75% на 25%). Досить дивний факт: при повторені ситуації минулого року (Зеленський проти Порошенка), результати були б ще більш вражаючими, ніж і торік. Чесно кажучи мене здивували ці результати. Виходить громадяни й далі ставлять на політиків без досвіду, але і без корупційного політичного минулого.

Про роль "активної меншості"

Така ситуація може додати впевненості самому Зеленському і надихати на те, що курс правильний, проте реальних зрушень по цьому ж Донбасу бракує, окрім обміну полоненими, звісно. Проєкт Сивохо "мирних переговорів" з жителями окупованих територій провалився і знайти йому заміну не вдалось, суспільство поки не готове сприймати таку ініціативу, а все через "активну меншість", яка критикує більшість кроків президента щодо Донбасу. Очевидно "активна меншість" більш зрозуміла та чітка в меседжах, її більші видно і вона більш мобільна. Що не скажеш про більшість, як поки не проявляє себе в підтримці президента окрім як відповідати "за" під час соцопитувань.

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Попри це Зеленському хоч відбавляй бажання щодо запровадження реформ, як от сталось з так званим "антиколомойським" законом, де президент не підтримав Коломойського, хоча раніше всі прогнозували що другий сценарій спрацює.

З іншого боку "приємні цифри" рейтингу можуть розслабити команду президента, яке буде вважати що і так справи ідуть добре та оцінюватимуть критично підходи та реформи.

Автор: Тарас Семенюк
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Реформы Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 рейтинги
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