Коли падатиме рейтинг Зеленського?

Соцопитування групи "Рейтинг" показують, що президент Зеленський після року роботи має найкращі показники довіри українців серед усіх президентів за історію незалежності.

Попит на нові обличчя залишився?

Про це говорять цифри 57% йому довіряють чи цілком довіряють. 37% – не довіряють чи цілком не довіряють. Тобто баланс довіри/недовіри у Зеленського +20%. У Порошенка після першого року було мінус 12%, у Януковича – мінус 31%.

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Ну і крім того, він залишається єдиним українським політиком, якому довіряють більше людей, ніж не довіряють.

Скандали пов'язані з оточенням президента, очевидно, не вплинули на його рейтинг, але так буде не завжди.

Цікаво, якщо був би другий тур виборів, то Зеленський переміг би і Петра Порошенка (75% на 25%), і Юлію Тимошенко (74% на 26%), і Юрія Бойка (75% на 25%). Досить дивний факт: при повторені ситуації минулого року (Зеленський проти Порошенка), результати були б ще більш вражаючими, ніж і торік. Чесно кажучи мене здивували ці результати. Виходить громадяни й далі ставлять на політиків без досвіду, але і без корупційного політичного минулого.

Про роль "активної меншості"

Така ситуація може додати впевненості самому Зеленському і надихати на те, що курс правильний, проте реальних зрушень по цьому ж Донбасу бракує, окрім обміну полоненими, звісно. Проєкт Сивохо "мирних переговорів" з жителями окупованих територій провалився і знайти йому заміну не вдалось, суспільство поки не готове сприймати таку ініціативу, а все через "активну меншість", яка критикує більшість кроків президента щодо Донбасу. Очевидно "активна меншість" більш зрозуміла та чітка в меседжах, її більші видно і вона більш мобільна. Що не скажеш про більшість, як поки не проявляє себе в підтримці президента окрім як відповідати "за" під час соцопитувань.

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Попри це Зеленському хоч відбавляй бажання щодо запровадження реформ, як от сталось з так званим "антиколомойським" законом, де президент не підтримав Коломойського, хоча раніше всі прогнозували що другий сценарій спрацює.

З іншого боку "приємні цифри" рейтингу можуть розслабити команду президента, яке буде вважати що і так справи ідуть добре та оцінюватимуть критично підходи та реформи.