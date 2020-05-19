Чому сьогодні Зеленський повторив би результат виборів?

Рік по тому після інавгурації у президента залишається єдиний опонент – він сам.

Эйфория пропала?

В украинской политике есть аксиома: обладатели высших государственных постов напоминают проколотые надувные матрацы, и сдувание рейтинга – процесс неумолимый, рано или поздно приводящий к тому, что когда-то приподнятые над поверхностью деятели небольшое время спустя снова барахтаются в среде таких же бывших перспективных на общих основаниях.

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И ничто не предвещало, что Владимир Зеленский станет исключением из правил. С какой бы стати? Неподготовленный, неопытный, случайный, в общем, человек на вершине власти. Само течение жизни должно было быстро поставить его на место – то есть сбросить вниз, если не сразу из президентского кресла, то из числа популярных фигур. Ожидание позорного провала "клоуна" в глазах общественности составило смысл политического существования его противников. Они, зло радуясь, уселись, как полагается, на берегу реки.

Что показал соцопрос?

Социологическая группа "Рейтинг" на годовщину президентства Владимира Зеленского сделала развернутое исследование, и его результаты весьма огорчительны для действующей власти. И по отдельным направлениям ничего особенно не достигнуто за минувший год, и в целом деятельность главы государства оценивается на троечку, и страна развивается, по народным ощущениям, куда-то не туда. Пугающая, нехарактерная для нашего народа эйфория, которая наблюдалась у значительной части граждан осенью, ближе к лету нынешнего года улетучилась, и уровень доверия Зеленскому сполз с неприличных для Украины величин к каким-то более вменяемым показателям, хотя он остается единственным топ-политиком, которому у нас больше доверяют, чем нет.

Но стоило людям задать вопрос о президентском выборе, если бы его пришлось делать сейчас, картинка оказалась практически идентична той, что была весной прошлого года. Точность совпадения первого тура размыта включением в список имен Вакарчука, Кличко, Садового и Тягныбока, имена которых в бюллетене 31 марта 2019 года отсутствовали, но при моделировании второго тура электоральные предпочтения выглядят особенно наглядно. В парах с Порошенко, Тимошенко и Бойко Владимир Зеленский побеждает с почти идентичным результатом 75% против 25% (в случае с лидером "Батькивщины" – 74% против 24%). Надо ли напоминать, что в финале гонки 2019 года Центризбирком зафиксировал победу Зеленского над Порошенко со счетом 73,22 % на 24,45 % – те самые 24 с половиной процента, которые потом превратились в пресловутые 25% якобы самых умных, сознательных и патриотичных. Соотношение никак за год не поменялось.

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Эффект кота в мешке

Это тем более примечательно, что уже нельзя говорить про эффект кота в мешке, заблуждение относительно реального уровня готовности Зеленского к управлению государством и наличия у него профессиональной команды. Казалось, должно было уйти умопомрачение от желания поменять всех старых на всех новых. Наделана куча ошибок и глупостей, а многое из требуемого и близко не исполнено. Зеленский президентит под оглушительный аккомпанемент уничтожительной критики, несущейся с оппозиционных каналов, ставших на партийные позиции ОПЗЖ и БПП ("Европейская солидарность"), а таких у нас едва не большинство. Протестные акции в центре столицы, включая улицу Банковую, регулярны и порой весьма внушительны. В украинском сегменте фейсбука соотношение 75 на 25 ровно в противоположную сторону, чем в опросах: здесь будто выборы еще продолжаются, и размазать "зелену шмарклю" – самое ходовое развлечение.

Все, кто заблуждался, должны были раскаяться, очарованные – разочароваться, терпеливые – потерять терпение. Наверняка с кем-то это и произошло. Но, будучи поставлены в ситуацию выбора, украинцы все равно предпочитают Зеленского, пусть даже такого, каким он оказался год спустя. Видимо, его тяжелый год оставляет какие-то надежды, пусть и иллюзорные, в то время как годы, проведенные в политике Бойко (Медведчуком), Порошенко, Тимошенко и фигурами помельче, ответили на большинство вопросов об их талантах и не подняли спрос на такого рода лидерство.

Что сделал, что не сделал и что сделал не так Зеленский?

Это важные вопросы, но странно рассчитывать на то, что он своими действиями или бездействием раскрутит общественную поддержку оппозиции, да еще и в ее нынешнем непрезентабельном виде. Пока не появится какая-то нестыдная позитивная альтернатива, люди будут отшатываться от перспективы увидеть во главе страны Юлю, Петю или путинского кума. Никто так убедительно не гарантирует будущее Зеленского, как они. И пока это так, главной проблемой президента остается он сам, со своими слабостями, страхами, нерешительностью, некомпетентностью, странными кадровыми предпочтениями.

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Многие, кстати, обратили внимание на ранжирование украинских президентов по популярности, сделанное специалистами "Рейтинга" по результатам опроса. Самую нижнюю строчку занял Виктор Ющенко, опустившись даже ниже Януковича. Ответ прост: люди могут простить лидеру многое, только не слабость. Зеленскому в этом отношении есть над чем поработать в оставшиеся четыре года. Он слабый грозит настигнуть себя сильного и затоптать, как не дано никому из нынешних оппонентов.