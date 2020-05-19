Годовщина Зеленского: кого украинцы избрали бы президентом сегодня?

В раскладе политических симпатий не произошло никаких существенных изменений по сравнению прошлогодними президентскими выборами.

Очень интересные результаты опроса соцгруппы "Рейтинг" по первой годовщине правления президента Зеленского.

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Сколько проголосовали бы за Зеленского сегодня

Во-первых, отмечу, что это исследование подтвердило мой вывод, который я сделал по данным апрельских опросов: в раскладе политических симпатий не произошло никаких существенных изменений по сравнению прошлогодними президентскими выборами. Тогда это касалось сравнения с первым туром президентских выборов, а сейчас есть данные и для сравнения по второму туру. Здесь вообще никаких изменений (Зеленский даже прибавил 2%). Если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Петр Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% – проголосовали за Порошенко. Подобные результаты были бы и в случае выхода во второй тур Юрия Бойко и Юлии Тимошенко.

А что там "слуги"?

Политический ландшафт Украины почти не изменился по прошествии первого года правления Владимира Зеленского. Уже отчетливо проявляются разочарование в новой власти и критичные оценки ситуации в стране (это видно по ответам на вопрос, в правильном ли направлении идут дела в Украине), но это больше бьет по отдельным государственным институтам, отчасти по президентской партии, и меньше по самому президенту. К примеру, четверть сторонников Зеленского считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, но готовы проголосовать за нынешнего президента еще раз.

По отношению к самому Владимиру Зеленскому у его сторонников проявляется как личная симпатия, так и оценка его деятельности как президента. Но оценивают скорее его личную активность (старание, стремление), а не уровень реализации обещаний (или ожиданий). И наиболее положительно оценили его деятельность там, где он был наиболее заметен (освобождение заложников, борьба с эпидемией коронавируса). Самое главное – избиратели, которые год назад отвергли старые политические элиты и традиционных политических лидеров, не изменили своего отношения к ним даже в условиях некоторого разочарования в президентстве Зеленского. И, видимо, это сохраняет относительно положительное отношение к самому президенту. К тому же, какой-то новой и приемлемой для них альтернативы пока не появилось.

Об электорате Зеленского

Также отмечу один важный момент, на который мало обращают внимание – поколенческий разрыв в политических симпатиях. Ядро сторонников Зеленского, и относительное их большинство – молодое поколение. В возрастной группе 18−29 – более половины (52%) готовы голосовать за Зеленского, среди тридцатилетних – 40% (от общего числа респондентов). В региональном отношении электорат Зеленского по-прежнему достаточно равномерно распределен по стране (30% и выше от общего числа респондентов). Но на юге страны доля его сторонников заметно выше – 40%.

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Как оценивают деятельность президента сегодня

Интересно распределение респондентов при оценке деятельности президента Зеленского по пятибалльной шкале. На "отлично" оценили его деятельность всего 4% (наверняка это самые преданные фанаты Владимира Зеленского, но, возможно, были и респонденты, которые давали такую оценку "по приколу"), на "хорошо" – 27%, на "удовлетворительно" – 37%, на "неудовлетворительно" – 19%, оценку "ужасно" (единицу) поставили 12% респондентов. И только 1% респондентов отказались ставить президенту какую-то оценку.

Если вы думаете, что на "отлично" и "хорошо" деятельность Зеленского оценили только его сторонники, то это не так. Например, среди сторонников Славы Вакарчука 2% поставили Зеленскому "пятерку", 17% – "хорошо", а 56% – "удовлетворительно". Среди сторонников Андрея Садового – 2% поставили Зеленскому "пятерку", 19% – "хорошо", а 49% – "удовлетворительно". В электорате других политиков больше всего "симпатиков" президента у сторонников Олега Ляшко: 5% его приверженцев оценили деятельность Зеленского на "отлично", 32% на "хорошо", 32% – на удовлетворительно. Наиболее критично оценили деятельность Зеленского, естественно, в лагере сторонников экс-президента Порошенко: 35% его приверженцев поставили "единицу", 31% – "двойку".

Но, вы удивитесь, даже среди сторонников Порошенко 6% оценили деятельность президента Зеленского на "хорошо", 27% – на "удовлетворительно".

Не все так просто и со сторонниками Зеленского. Среди тех украинцев, которые готовы голосовать за него и сейчас, на "отлично" оценили первый год его президентства лишь 9%, на "хорошо" – 52%, 36% – на "удовлетворительно", а 3% вообще поставили двойку. Вот такая неоднозначная картина. Возможно, это также одна из причин сохранения достаточно позитивного отношения к Зеленскому и его деятельности. Его амбивалентность (неоднозначность) очень органична амбивалентной природе политической культуры большинства украинцев.