Когда в Украине закончатся морозы и начнется весеннее потепление

Март подходит к завершению, а на улице значительно холоднее, чем было в конце февраля. Украинцы с нетерпением ждут весеннего потепления, однако во многих регионах до сих пор есть заморозки, а иногда и морозы.

В интервью 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в конце недели в Украине уже может быть теплее. Однако ночью кое-где до сих пор может быть около 0.

Смотрите также Когда прекратится снег и дождь: синоптик назвала дату

Когда можно ждать +15 градусов тепла

Наталья Птуха сообщила, что в конце недели в Украине будет теплее.

По данным Укргидрометцентра, в период 21 – 22 марта днем температура еще будет колебаться в пределах +5 – +10 градусов тепла. А вот на 23 и 24 марта ожидается, что она поднимется даже до +15 градусов.

Синоптик отметила, что пока это максимум, который прогнозируется.

Окончательным ли будет потепление

Наталья Птуха отметила, что климатическая ситуация еще может измениться с понедельника. Сильных морозов синоптики не ожидают, однако пока нельзя говорить об окончательном потеплении.

Мы не можем говорить, что со следующей недели будут выше или намного выше показатели. Если в понедельник изменится синоптическая ситуация, то может быть больше облаков и, соответственно, осадков. Поэтому, возможно, в дневные часы даже несколько меньше будет прогреваться воздух. Но надеемся, что уже таких заливов холода не будет, по крайней мере в ближайшей синоптической перспективе. Ну и, конечно, в соответствии с климатическими условиями,

– сказала Наталья Птуха.

Она отметила, что сейчас третья декада марта. Поэтому если какие-то морозы или сильные заливы холода снова будут, то это уже будет несколько аномально.