Такие долгие войны могут продолжаться только благодаря экономике, которая полностью работает на войну, однако не может делать это всегда. Такое мнение 24 каналу высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что Украина в более выгодном положении из-за помощи союзников.

Смотрите также В России изменили определение понятий "русофобия" и "экстремизм": в ISW указали цель

Как долго еще может воевать Россия

По словам Свитана, войны делятся на два типа:

Короткая – страна, которая нападает или обороняется имеет запасы техники, боеприпасов и использует их. Такие войны длятся до полугода, обе страны практически исчерпывают все запасы.

Так было 2 года назад, когда россияне тратили 70 тысяч снарядов за день, всю авиацию и технику, пока не вышли на нулевые складские запасы. Оккупанты так смогли продержаться до осени 2022 года. Запасов Украины же хватило на 3 месяца.

Десятилетняя – такая война длится, если быстро не заканчивается. Здесь уже каждая страна использует внутренние резервы и идет война на их истощение. Тогда вся экономика стран или страны работает на войну.

Именно на такой режим полностью перешла страна-агрессор. Как раз до 10 лет в таком темпе сможет работать экономика оккупантов. Вероятно, что именно о такой ситуации говорят западные аналитики.

К 2030 году Россия будет распадаться из-за внутренних проблем, а именно экономические, политические, человеческие. Однако воевать еще эти все годы они смогут,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Украине нужно будет воевать это время, ведь остановить Россию невозможно. По словам Свитан, механизм остановки расширения империи есть только один – развал самой империи. В нашей стране ситуация намного лучше, ведь нас поддерживают примерно 50 стран мира.