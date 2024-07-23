Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Министерство внутренних дел России опубликовало 22 июля проект новой российской так называемой контртеррористической стратегии, которая устанавливает юридические определения "русофобии" и "ксенофобии", а также меняет определение "радикализма", "противодействия экстремизму" и "субъектов противодействия экстремизму".

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Эти определения значительно расширяют возможности Кремля по уголовному преследованию любого, кто выступает против его политики, классифицируя внутреннюю оппозицию по ряду туманных определений.

Оппозиция к текущим действиям и структуре российского правительства будет определяться как этническая нетерпимость в отношении россиян, которые поддерживают политику Кремля и войну против Украины,

– говорится в отчете.

Кремль также стремится использовать эти определения и дальнейшие преследования, чтобы выслужиться перед российскими так называемыми ультранационалистами, ведь в России усилили борьбу с нелегальной миграцией, при этом подают это под видом борьбы с экстремизмом.

Все ради пропаганды

В ISW считают, что недавние усилия Кремля по расширению определения экстремизма, подлежащего уголовному преследованию, и репрессии в информационном пространстве, вероятно, "направлены на поощрение самоцензуры среди инакомыслящих россиян", а новый проект контртеррористической стратегии имеет целью убедить россиян, что оппозиция политике и войне Кремля – это оппозиция более широкому российскому обществу, культуре и идеалам.

В пояснительной записке к проекту говорится об "укреплении традиционных российских правовых и моральных ценностей", одновременно противодействуя распространению "радикального национализма и неонацизма в условиях проведения специальной военной операции (войны в Украине) и включения новых территорий (незаконно оккупированных украинских земель)".

Важно. Кремль, вероятно, будет продвигать нарративы внутреннего национализма, чтобы создать информационные условия для длительной войны в Украине и будущей враждебности к другим государствам, которые Кремль считает "недружественными".