Вналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Міністерство внутрішніх справ Росії опублікувало 22 липня проєкт нової російської так званої контртерористичної стратегії, яка встановлює юридичні визначення "русофобії" та "ксенофобії", а також змінює визначення "радикалізму", "протидії екстремізму" та "суб'єктів протидії екстремізму".

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Ці визначення значно розширюють можливості Кремля щодо кримінального переслідування будь-кого, хто виступає проти його політики, класифікуючи внутрішню опозицію за низкою туманних визначень.

Опозиція до поточних дій та структури російського уряду визначатиметься як етнічна нетерпимість щодо росіян, які підтримують політику Кремля і війну проти України,

– ідеться у звіті.

Кремль також прагне використовувати ці визначення і подальші переслідування, щоб вислужитися перед російськими так званими ультранаціоналістами, адже в Росії посилили боротьбу з нелегальною міграцією, при цьому подають це під виглядом боротьби з екстремізмом.

Усе заради пропаганди

В ISW вважають, що нещодавні зусилля Кремля з розширення визначення екстремізму, що підлягає кримінальному переслідуванню, та репресії в інформаційному просторі, імовірно, "спрямовані на заохочення самоцензури серед інакомислячих росіян", а новий проєкт контртерористичної стратегії має на меті переконати росіян, що опозиція політиці та війні Кремля – це опозиція ширшому російському суспільству, культурі та ідеалам.

У пояснювальній записці до проєкту ідеться про "зміцнення традиційних російських правових і моральних цінностей", одночасно протидіючи поширенню "радикального націоналізму і неонацизму в умовах проведення спеціальної військової операції (війни в Україні) і включення нових територій (незаконно окупованих українських земель)".

Важливо. Кремль, ймовірно, просуватиме на наративи внутрішнього націоналізму, щоб створити інформаційні умови для тривалої війни в Україні та майбутньої ворожості до інших держав, які Кремль вважає "недружніми".