Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що Дмітрій Мєдвєдєв говорить, що метою Росії є припинити існування України як держави. Він стверджує, що навіть після перемир'я його країна має продовжувати знищувати нашу державу.

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Мета Росії

Олег Лісний наголосив, що вся російська пропаганда направлена на те, щоб переконати своє населення у необхідності воювати далі.

У Росії збільшують виплату тим, хто хоче йти на війну. Там уже закінчуються зеки та добровольці, тому треба змушувати жителів Москви та Санкт-Петербургу йти до армії,

– наголосив політолог.

На його думку, така риторика Росії є відповіддю на м'яку позицію НАТО. Нещодавно там заявили про незворотність українського шляху до Альянсу, однак не сказали прямо, що запрошують нашу державу стати членом цього об'єднання.

НАТО не вказало Росії на її місце, тому Мєдвєдєв заявляє, що у них є дедлайн для того, аби знищити Україну. Але українців вже важко налякати – усі розуміють, що це війна на знищення. Або ми їх, або вони нас,

– сказав Олег Лісний.