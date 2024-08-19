Когда в Украине снова припечет до +39 градусов

Сильная жара вернулась в Украину. В ближайшие дни будет жаркая и преимущественно сухая погода.

Когда и в каких областях ждать наибольшей жары, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт сказал, где ждать самой высокой температуры.

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Погода в Украине

Синоптик отметил, что под влиянием жаркой и сухой воздушной массы африканского происхождения, в Украине снова ожидается новый период сильной жары.

Самые высокие температурные показатели будут отмечаться в южных, центральных и восточных регионах. В связи с отсутствием циклонической деятельности и низким содержанием влаги в воздухе, вероятность дождей ожидается незначительной,

– писал Кибальчич.

В то же время добавил, что местами локальные грозовые ливни возможны только в западных областях. Поэтому сохранятся условия для дальнейшего развития засухи и роста рисков пожарной опасности.

По прогнозу синоптика, в понедельник, 19 августа днем +32 – +37 градусов. Во вторник ночью +16 – +21, на побережье морей +18 – +23 градуса; днем +33 – +38, только на Западе +28 – +33 градуса.

В среду ночью +17 – +22, на побережье морей +19 – +24 градуса. Днем +34 – +39, в западных областях +29 – +34.

Далее, в четверг, 22 августа, ночью +17 – +22, на побережье морей +19 – +24. Днем в северных и западных регионах +26 – +31, на остальной Украине +34 – +39.

В пятницу в западных и северных областях ночью +10 – +15, днем +27 – +32 градуса. На остальной территории ночью +15 – +20, днем +30 – +35 градусов.

В субботу, 24 августа, ночью +13 – +18, на побережье морей до +21. Днем +29 – +34, однако, на Юго-Западе местами сильная жара +35 – +38.

В воскресенье ночью +16 – +21, днем +30 – +35, но на Юго-Западе местами еще +36 – +38 градусов.