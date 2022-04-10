Оккупанты привезли много солярки, чтобы продержать нас 2 дня. Об этом рассказала работница ЧАЭС Людмила Козак.

Важно Состоялась вторая ротация персонала ЧАЭС с начала оккупации Россией

Вся техника, стоявшая вдоль Киева, была без солярки. Оккупанты сливали ее.

Почему оккупанты так засуетились

Женщина призналась, что пришлось испугать захватчиков.

Мы их немного испугали, что у них есть 14 часов, после чего эта арка взлетит в воздух, и будем встречаться все на небе,

– рассказала Людмила.

Она добавила, что оккупанты спасали таким образом себя и работников заодно.

Напомним, оккупанты вышли с территории ЧАЭС 31 марта. Они удерживали работников в заложниках больше месяца.

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