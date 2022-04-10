Окупанти привезли багато солярки, щоб протримати нас 2 дні. Про це розповіла працівниця ЧАЕС Людмила Козак.
Важливо Відбулася друга ротація персоналу ЧАЕС з початку окупації Росією
Вся техніка, яка стояла вздовж Києва, була без солярки. Окупанти зливали її.
Чому окупанти так заметушились
Жінка зізналась, що довелось налякати загарбників.
Ми їх трошки налякали, що в них є 14 годин, після чого ця арка злетить у повітря, і будемо зустрічатись всі на небі,
– розповіла Людмила.
Вона додала, що окупанти рятували таким чином себе, і працівників заодно.
Нагадаємо, окупанти вийшли з території ЧАЕС 31 березня. Вони утримували працівників в заручниках понад місяць.
Може зацікавити – Через окупантів Чорнобиль зараз розвозиться всім світом, – Ємельяненко: