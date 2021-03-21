Уже к концу лета 2021 года большинство стран Европы и США отменят жесткий локдаун. Несмотря на это, некоторые ограничительные меры таки останутся.

Такой прогноз озвучил генеральный директор компании BioNTech Угур Сахин. В то же время он считает, что не стоит спешить с отменой локдауна.

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Он убежден, что определенные карантинные ограничения все же продолжат действовать в мире. Но пока трудно предсказать, как долго это будет продолжаться. Также глава BioNTech отметил, что человечество сможет восстановить "контроль над ситуацией" как минимум через год.

Во многих странах Европы и в США мы, вероятно, к концу лета будем в ситуации, когда больше не нужен будет локдаун,

– заявил Сахин.

Ранее Сахин прогнозировал, что к нормальной жизни люди вернутся до зимы 2021 – 2022 годов.

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Добавим, в опросе принимали участие более 100 иммунологов, исследователей инфекционных болезней и вирусологов, проведенном Nature Portfolio, почти 90% специалистов заявили, что COVID-19 станет эндемической болезнью. Такой как, например, грипп.

Это означает, что COVID-19 может остаться еще одним вирусом, с которым нам придется жить, но социальное дистанцирование и ношение масок на таком уровне, как сегодня, не будет постоянным. Об этом пишет CNBC со ссылкой на профессора Института иммунологии La Jolla Эрику Оллманн Сафир.