Вже до кінця літа 2021 року більшість країн Європи та США скасують жорсткий локдаун. Попри це, деякі обмежувальні заходи таки залишаться.

Такий прогноз озвучив генеральний директор компанії BioNTech Угур Сахін. Водночас він вважає, що не варто поспішати зі скасуванням локдауну.

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Він переконаний, що певні карантинні обмеження все ж продовжать діяти у світі. І наразі важко передбачити, як довго це триватиме. Також глава BioNTech зазначив, що людство зможе відновити "контроль над ситуацією" ще щонайменше через рік.

У багатьох країнах Європи й у США ми, ймовірно, до кінця літа будемо в ситуації, коли більше не потрібен буде локдаун,

– заявив Сахін.

Раніше Сахін прогнозував, що до нормального життя люди повернуться до зими 2021 – 2022 років.

Цікаво! Експерти ВООЗ дійшли висновку, що масштаб епідемії коронавірусу міг бути більшим, ніж вважалося раніше.

Додамо, в опитуванні понад 100 імунологів, дослідників інфекційних хвороб та вірусологів, проведеному Nature Portfolio, майже 90% фахівців заявили, що COVID-19 стане ендемічною хворобою. Такою як, наприклад, грип.

Це означає, що COVID-19 може залишитися ще одним вірусом, з яким нам доведеться жити, але соціальне дистанціювання та носіння масок на такому рівні, як сьогодні, не буде постійним. Про це пише CNBC з посиланням на професорку Інституту імунології La Jolla Еріку Оллманн Сафір.