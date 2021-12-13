Дануца – представляет в Верховной Раде комитет по вопросам правоохранительной деятельности. В эфире одного из украинских телеканалов у политика спросили, как там оценивают ситуацию на границах Украины.

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Мой комментарий очень прост. Когда у вас есть насильник. Я говорю простую вещь. Вы узнали о том, что ваш сосед изнасиловал женщин на районе,

– заявил Дануца.

Однако ведущие попросили политика дать конкретный ответ. Журналисты повторили вопрос. В то же время даже тогда исчерпывающего ответа не было.

Зато Дануца заговорил, что Украина находится в опасности.

"Нам нужно обеспечивать границы безопасностью. Ну, войска и все остальное", – подчеркнул политик.

"Может произойти худший сценарий"

После разговора Джо Байдена и Владимира Путина президент Литвы Гитанас Науседа заявил: может случиться так, что реализуется худший сценарий. Речь идет о вероятном нападении России на Украину.

Именно поэтому страны должны сделать все, чтобы не допустить реализацию худшего сценария.

Науседа отметил, что действия России – это сигнал не только для Украины, но и для всего восточного фланга НАТО. В частности, угрозу чувствуют страны Балтии.

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