Дануца – представляє у Верховній Раді Комітет із питань правоохоронної діяльності. В ефірі одного з українських телеканалів у політика запитали, як там оцінюють ситуацію на кордонах України.

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Мій коментар дуже простий. Коли у вас є ґвалтівник. Я кажу просту річ. Ви дізналися про те, що ваш сусід зґвалтував жінок на районі,

– заявив Дануца.

Однак ведучі попросили політика дати конкретну відповідь. Журналісти повторили запитання. Водночас навіть тоді вичерпної відповіді не було.

Натомість Дануца заговорив, що Україна перебуває у небезпеці.

"Нам потрібно забезпечувати кордони безпекою. Ну, війська і все інше", – наголосив політик.

"Може статися найгірший сценарій"

Після розмови Джо Байдена та Володимира Путіна президент Литви Ґітанас Науседа заявив: може трапитись так, що реалізується найгірший сценарій. Мовиться про ймовірний напад Росії на Україну.

Саме тому країни мають зробити усе, аби не допустити реалізацію найгіршого сценарію.

Науседа зауважив, що дії Росії – це сигнал не лише для України, але й для всього східного флангу НАТО. Зокрема, загрозу відчувають країни Балтії.

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