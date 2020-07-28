Европейские страны смогут открыть свои границы для украинцев только при условии, если в стране 2 недели подряд будет регистрироваться не более чем 480 случаев COVID-19 в сутки.

Об этом на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ. По его словам, все будет зависеть от ответственности украинцев.

К слову ЕС оставит закрытыми границы еще на 2 недели, – СМИ

"Если мы все дисциплинированно наденем маски, перестанем посещать места массового скопления людей, это значительно повлияет на статистику, мы сможем перейти на статистику 24 (активных случая коронавируса – 24 канал) на 100 тысяч населения за 2 последние недели", – сказал он.

Чтобы к этой цифре прийти, нам надо, чтобы в течение 14 дней регистрировалось не более 480 случаев в сутки. Мы сегодня регистрируем 800, 900, 1000 случаев (в день – 24 канал),

– заявил Ляшко.

К слову, по состоянию на 28 июля в Украине зафиксировали 66 575 случаев коронавируса, за последние сутки – 919 новых. От осложнений, к сожалению, умерли 1629 больных, выздоровели – 36 744.



Куда можно улететь украинцам / Инфографика 24 канала