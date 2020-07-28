Європейські країни зможуть відкрити свої кордони для українців лише за умови, якщо в країні 2 тижні поспіль буде реєструватися не більше ніж 480 випадків COVID-19 за добу.

Про це на зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ. За його словами, все залежатиме від відповідальності українців.

До слова ЄС залишить закритими кордони ще на 2 тижні, – ЗМІ

"Якщо ми всі дисципліновано одягнемо маски, перестанемо відвідувати місця масового скупчення людей, це значно вплине на статистику, ми зможемо перейти на статистику 24 (активних випадки коронавірусу – 24 канал) на 100 тисяч населення за 2 останні тижні", – сказав він.

Щоб до цієї цифри дійти, нам треба, щоб впродовж 14 днів реєструвалося не більше 480 випадків на добу. Ми сьогодні реєструємо 800, 900, 1000 випадків (на день – 24 канал),

– заявив Ляшко.

До слова, станом на 28 липня в Україні зафіксували 66 575 випадків коронавірусу, за останню добу – 919 нових. Від ускладнень, на жаль, померли 1 629 хворих, одужали – 36 744.



Куди можна полетіти українцям / Інфографіка 24 каналу