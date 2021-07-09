Когда в Украине спадет жара: синоптики сделали прогноз

Синоптики предупредили, что жара в Украине продлится еще минимум до 18 июля. Небольшой отдых от высоких температур будет у жителей западных областей, но лишь на несколько дней.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, следующие 1,5 недели, то есть до 18 – 19 июля, будут жаркими. Кроме того, почти во всех областях будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности.

Важно Погода на выходные 10 – 11 июля: жара не отступать, воздух прогреется до +34 градусов

Какой будет погода в ближайшие дни

Стоит объяснить, что жару в Украину принес антициклон. Именно благодаря ему осадков в Украине не будет. Исключением будут лишь западные области. Так, на крайнем Западе близость атмосферного фронта обусловит кратковременные локальные грозовые дожди.

А 10 – 11 июля дожди с грозами следует ждать в южной части Украины. В то же время температура воздуха там составит +31...+33 градуса.



Какой будет погода в Украине 10 – 11 июля / Фото Укргидрометцентра

Ослабление жары возможно с 18 – 19 июля. Диденко отметила, что свежесть будет распространяться сначала с западных областей Украины. Однако жители Востока и дальше будут страдать от горячей погоды.



В Украине бушует антициклон / Фото из Фейсбука Натальи Диденко