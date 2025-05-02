Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире 24 Канала сообщил, что россияне планировали начать наступление 26 апреля. Однако решили доукомплектовать подразделения и доставляют личный состав.

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Какие четыре направления интересуют россиян для наступления

По словам Андрющенко, противник еще перебрасывает отдельные подразделения для подготовки к наступлению.

Наши силы обороны готовятся и ориентировочно понимают, где именно происходит скопление сил и в каких районах может возникнуть напряжение, что его будут вызывать россияне. Сейчас они уже действительно сосредоточили значительные ресурсы. Наступление неизбежно. И, без сомнения, речь пойдет о Запорожском направлении. Вероятнее всего, это будет район Орехова и Токмака, а также, возможно, районы Пологов и Гуляйполя,

– отметил Андрющенко.

Он добавил, что оккупанты будут пытаться прорвать оборону на четырех участках, и именно от них будет зависеть успех их дальнейших действий. Объем сил, который сейчас сосредоточен, можно сравнить с тем, что был перед началом операции под Угледаром. Впрочем, этот раз Россия не имеет той же мобилизационной способности, как осенью, когда в сентябре начала наступление на том направлении.

"Похоже, что повторить сценарий, который они начали в Угледаре и завершили вблизи Великой Новоселки и Курахово, на этот раз им не удастся. Но попробовать – попробуют. В голове у Путина – "большое наступление", но когда именно оно начнется – открытый вопрос. Пока все упирается не в даты, а в то, что они не успевают доукомплектовать ударную группировку", – объяснил Андрющенко.

Сколько времени нужно для подготовки наступления

По оценкам Андрющенко, подготовка может занять от нескольких дней до нескольких недель. Поэтому активные боевые действия могут начаться ближе к 9 мая. Россиянам понадобилось значительно больше времени, чем в прошлом году, чтобы собрать такую группировку. Впервые они попытались сформировать ее еще летом 2024 года. Позже вынуждены были перебрасывать резервы на Курщину, а затем – на Угледарское направление.

Важно! Россия не планирует выводить свои войска с территории ЗАЭС. В Кремле заявляют о готовности объяснить США, почему станция будет оставаться под контролем оккупантов. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, никаких изменений в управлении ЗАЭС не предвидится даже в случае перемирия.

Андрющенко считает, что сейчас у оккупантов нет должной динамики для быстрого восстановления потерь на Запорожском направлении. Поэтому, вероятно, уже к середине июня станет очевидно, что наступление "захлебнулось", фронт стабилизировался, и, возможно, тогда россияне начнут серьезно относиться к переговорам.