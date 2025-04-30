Хотя у оккупантов нет достаточных сил, чтобы захватить или окружить город, опасность остается высокой. Подробнее о планах врага 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

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К чему готовятся россияне на Запорожском направлении

Россияне перебрасывают больше сил и техники на Запорожское направление. Раньше уже распространялась информация о том, что оккупанты хотят как можно ближе подобраться к Запорожью и терроризировать город.

На примере Херсона мы можем увидеть тактику россиян на фронт. Как только они приближаются к любому областному центру, которого не смогут окружить, выбирают тактику обезлюдения. Россияне хаотично обстреливают гражданские объекты: дома, машины и тому подобное,

– отметил Сергей Кузан.

Оккупационная армия надеется, что таким образом они смогут создать коммунальный коллапс и нажать на местных жителей, чтобы те, в свою очередь, давили на власть. Россияне продолжают эту тактику террора и не планируют отказываться от нее в дальнейшем, поэтому Запорожье могут ждать сложный период.

"Будут удары баллистикой, дронами. Чем россияне смогут достичь до города – тем и будут бить. К этому надо отнестись с пониманием – война продолжается. Нельзя пренебрегать сигналами тревоги. Но чтобы вплотную подойти к городу и расстреливать квартал за кварталом, у россиян нет сил", – заметил Кузан.

Стоит добавить, представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что российские военные рвутся на границу Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

В частности, неспокойной является ситуация на Ореховском направлении. Там оккупанты пытаются прорвать линию боевого соприкосновения, выйти на плацдарм неподалеку Запорожья и захватить его. К сожалению, оттуда есть возможность осуществлять огневое воздействие на логистические пути украинских военных, которые идут из Запорожья на восток Запорожской области, и осуществлять обстрелы Запорожья и его пригорода.