Хоч в окупантів немає достатніх сил, аби захопити чи оточити місто, небезпека залишається високою. Детальніше про плани ворога 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

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До чого готуються росіяни на Запорізькому напрямку

Росіяни перекидають більше сил та техніки на Запорізький напрямок. Давніше вже ширилась інформація про те, що окупанти хочуть якомога ближче підібратися до Запоріжжя й тероризувати місто.

На прикладі Херсону ми можемо побачити тактику росіян на фронт. Щойно вони наближаються до будь-якого обласного центру, якого не зможуть оточити, обирають тактику знелюднення. Росіяни хаотично обстрілюють цивільні об'єкти: будинки, автівки тощо,

– зазначив Сергій Кузан.

Окупаційна армія сподівається, що у такий спосіб вони зможуть створити комунальний колапс і натиснути на місцевих мешканців, аби ті, своєю чергою, тиснули на владу. Росіяни продовжують цю тактику терору і не планують відмовлятися від неї надалі, тож на Запоріжжя може чекати складніший період.

"Будуть удари балістикою, дронами. Чим росіяни зможуть досягнути до міста – тим і битимуть. До цього треба поставитися з розумінням – війна триває. Не можна нехтувати сигналами тривоги. Але щоб впритул підійти до міста і розстрілювати квартал за кварталом, у росіян немає сил", – зауважив Кузан.

Варто додати, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російські військові рвуться на кордон Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

Зокрема, неспокійною є ситуація на Оріхівському напрямку. Там окупанти намагаються прорвати лінію бойового зіткнення, вийти на плацдарм неподалік Запоріжжя і захопити його. На жаль, звідти є можливість здійснювати вогневий вплив на логістичні шляхи українських військових, які йдуть із Запоріжжя на схід Запорізької області, і здійснювати обстріли Запоріжжя та його передмістя.