Сегодня патрульные распространили видео тех первых минут после вражеской атаки. На видео видно, что полицейские не теряли ни минуты до приезда скорой.
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В тот день инспекторы роты ТОР, находясь в квадрате патрулирования, услышали звук полета вражеской ракеты и взрыв, а за ним — еще один. Поэтому, не теряя времени, инспекторы бросились на место происшествия, где обнаружили пострадавших граждан,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что инспекторы останавливали пострадавшие кровотечения, накладывали турникеты и кровоостанавливающие повязки, обрабатывали раны, фиксировали конечности шинами.
Также прочесывали территорию, чтобы убедиться, что больше нет пострадавших, вызвали скорые и предоставляли медикам всю необходимую информацию.
Кратко о вражеской атаке
- 31 декабря россияне нанесли 11 массированного ракетного удара по Украине, в том числе 2 вражеские ракеты попали по Хмельницкому, микрорайону Дубово.
- Оккупанты попали в один из военных объектов города, однако из-за этого также повреждены АЗС, детский сад, многоэтажки, частные жилые дома, склады, магазины и объекты коммунальной инфраструктуры.
- В результате удара оккупантов госпитализированы 8 гражданских лиц. От полученных ран скончалась 22-летняя девушка - Оксана Музыка.