Сегодня патрульные распространили видео тех первых минут после вражеской атаки. На видео видно, что полицейские не теряли ни минуты до приезда скорой.

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В тот день инспекторы роты ТОР, находясь в квадрате патрулирования, услышали звук полета вражеской ракеты и взрыв, а за ним — еще один. Поэтому, не теряя времени, инспекторы бросились на место происшествия, где обнаружили пострадавших граждан,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что инспекторы останавливали пострадавшие кровотечения, накладывали турникеты и кровоостанавливающие повязки, обрабатывали раны, фиксировали конечности шинами.

Также прочесывали территорию, чтобы убедиться, что больше нет пострадавших, вызвали скорые и предоставляли медикам всю необходимую информацию.

Кратко о вражеской атаке