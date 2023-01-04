Сьогодні патрульні поширили відео тих перших хвилин після ворожої атаки. На відео видно, що поліцейські не гаяли жодної хвилини до приїзду швидкої.

Увага На Хмельниччині поховали Оксану Музику, яка загинула через обстріл: родина збирає на помсту

Того дня інспектори роти ТОР, перебуваючи у своєму квадраті патрулювання, почули звук польоту ворожої ракети та вибух, а за ним — ще один. Тож, не гаючи часу, інспектори кинулися на місце події, де виявили потерпілих громадян,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що інспектори зупиняли потерпілим кровотечі, накладали турнікети та кровоспинні пов'язки, обробляли рани, фіксували кінцівки шинами.

Також прочісували територію, щоб переконатися, що більше немає потерпілих, викликали швидкі та надавали медикам усю необхідну інформацію.

Коротко про ворожу атаку