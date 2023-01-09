Не так давно украинский омбудсмен Лубинец сказал, что приедет в Турцию на переговоры с Москальковой Затем эту информацию подтвердили российские СМИ и озвучили, когда ориентировочно может произойти это событие. Об этом передает 24 канал со ссылкой на вражеские медиа.

Читайте также Эрдоган предложил Путину "односторонне прекратить огонь": на что он рассчитывает

Что известно об этой встрече

Заметим, что пока неясно, в каком городе Турции могут встретиться уполномоченные по правам человека обеих стран. Однако можно предположить, что произойдет это в столице государства – то есть в Анкаре.

Однако уже известны ориентировочные даты переговоров по обмену военнопленными. Журналисты отмечают, что Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова прибудут в Турцию в период с 12 по 14 января. Очевидно, после этой встречи следует ожидать хороших новостей о возвращении наших воинов из плена.

Когда происходил последний обмен пленными

Напомним, что в канун Нового года, 31 декабря, был последний обмен пленными. Благодаря ему Украина вернула 140 бойцов. Среди них были два военнослужащих из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которые считались пропавшими без вести.

Кроме того, вместе с нашими защитниками домой вернулся четырехлапый пес "Адидас". Весной 2022 года он скрывался от оккупантов на территории предприятия "Азовсталь", пока не стал пленником Кремля.