Не так давно український омбудсмен Лубінець сказав, що приїде в Туреччину на перемовини з Москальковою. Згодом цю інформацію підтвердили російські ЗМІ та озвучили, коли орієнтовно може відбутись ця подія. Про це передає 24 Канал з посиланням на ворожі медіа.

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Що відомо про цю зустріч

Зауважмо, що поки незрозуміло, у якому самі місті Туреччини можуть зустрітися уповноважені з прав людини обидвох країн. Однак можна припустити, що відбудеться це у столиці держави – тобто в Анкарі.

Проте уже відомі орієнтовні дати перемовин щодо обміну військовополоненими. Журналісти зазначають, Дмитро Лубінець та Татьяна Москалькова прибудуть у Туреччину у період з 12 по 14 січня. Очевидно, після цієї зустрічі слід очікувати хороших новин щодо повернення наших вояків з полону.

Коли відбувався останній обмін полоненими

Нагадаємо, що у переддень Нового року, 31 грудня, був останній обмін полоненими. Завдяки йому Україна повернула 140 своїх бійців. Серед них були два військовослужбовці з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які вважалися зниклими безвісти.

Окрім того, разом з нашими захисниками додому повернувся чотирилапий пес "Адідас". Весною 2022 року він ховався від окупантів на території підприємства "Азовсталь", допоки не став бранцем Кремля.