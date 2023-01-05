Обмін полоненими, про який йдеться, відбувся 31 грудня 2022 року. Про це згодом більш детально розповіли в патронатній службі "Янголи Азову". Також там зазначили, що вони опікуються не тільки людьми, а й – тваринами.

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"Адідас" повернувся додому з полону

Зауважмо, що хвостатий має позивний "Адідас" та під час оборони Маріуполя його оберігали "азовці". Водночас варто сказати, що собака породи американський пітбультер'єр.

Його евакуювали з території заводу разом з оборонцями Маріуполя. Пізніше пса вивезли до Росії, де його чекав справжній полон,

– пишуть в службі "Янголи Азову".

Окрім того, там наголосили, що пес має певні проблеми зі здоров'ям і сильно виснажений, тому йому потрібна реабілітація і відновлення. Наразі спеціалісти проводять обстеження "Адідаса" і лише потім будуть приступати до лікування. Більше про історію цього собаки ви можете почути у сюжеті Патронатної служби Азову.

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Додому повернулися також солдати, яких вважали зниклими безвісти

До цієї теми нагадаємо, що у межах цього обміну полоненими, який відбувся 31 грудня, були звільнені два військовослужбовці з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вони вважалися зниклими безвісти. Про це повідомили в Івано-Франківській ОВА.