В історію України Катерина Поліщук ввійде як захисниця "Азовсталі", дівчина з неймовірним голосом, а також – поетеса. Слова, які виголошує "Пташка" у своїх віршах, хочеться навіки закарбувати в пам'яті, адже вони надихають та спонукають до боротьби.
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Вірш-молитва, що написана у полоні
Як зазначила Катерина, поезію вона писала навіть у тюремних стінах, зокрема після того, як пережила пекло. Фактично це мистецтво стало для неї тим, що запалювало серце та змушувало боротись, попри усі труднощі.
Я вивчила його (вірш – 24 Канал) та молилась ним щоранку і щоночі всі чотири місяці, зі сльозами й скаженим стукотом запаленого серця. Виділіть хвилину сорок на його перегляд. Цей вірш всього мого життя, бо багато написати не могла і кожне слово – я,
– написала Поліщук.
Окрім того, вона констатувала, що цей вірш – пульсує в її жилах. Він вібрує в її скронях і тече з її очей, йдучи в бій. Власне, у поезії возвеличується дух української армії, козацтва, а також згадується про те, що ми неодмінно помстимось нашим ворогам.
"Пташка" читає свій потужний вірш, що написала в полоні: дивіться відео
Поліщук співала в центрі Києва
До цієї теми нагадаємо, що не так давно Катерина Поліщук заспівала на Софійській площі пісню "Ой, у лузі червона калина". Слід сказати, що голос у "Пташки" надзвичайно потужний. За допомогою нього вона підбадьорювала побратимів, коли були жорсткі бої за Маріуполь весною 2022 року.