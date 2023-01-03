В історію України Катерина Поліщук ввійде як захисниця "Азовсталі", дівчина з неймовірним голосом, а також – поетеса. Слова, які виголошує "Пташка" у своїх віршах, хочеться навіки закарбувати в пам'яті, адже вони надихають та спонукають до боротьби.

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Вірш-молитва, що написана у полоні

Як зазначила Катерина, поезію вона писала навіть у тюремних стінах, зокрема після того, як пережила пекло. Фактично це мистецтво стало для неї тим, що запалювало серце та змушувало боротись, попри усі труднощі.

Я вивчила його (вірш – 24 Канал) та молилась ним щоранку і щоночі всі чотири місяці, зі сльозами й скаженим стукотом запаленого серця. Виділіть хвилину сорок на його перегляд. Цей вірш всього мого життя, бо багато написати не могла і кожне слово – я,

– написала Поліщук.

Окрім того, вона констатувала, що цей вірш – пульсує в її жилах. Він вібрує в її скронях і тече з її очей, йдучи в бій. Власне, у поезії возвеличується дух української армії, козацтва, а також згадується про те, що ми неодмінно помстимось нашим ворогам.

"Пташка" читає свій потужний вірш, що написала в полоні: дивіться відео

Зверніть увагу! Про звільнення "Пташки" та десятка інших "азовців" з ворожого полону стало відомо 21 вересня 2022 року. До того часу від травня місяця наші воїни та медики були брянцями терористичної держави, що називає себе Росією. Водночас важливо пам'ятати, що досі чимало захисників "Азовсталі" перебувають у полоні.

Поліщук співала в центрі Києва

До цієї теми нагадаємо, що не так давно Катерина Поліщук заспівала на Софійській площі пісню "Ой, у лузі червона калина". Слід сказати, що голос у "Пташки" надзвичайно потужний. За допомогою нього вона підбадьорювала побратимів, коли були жорсткі бої за Маріуполь весною 2022 року.