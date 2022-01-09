Когда лучше покупать и продавать жилье в Украине: названо идеальное время

Выгоднее всего покупать жилье еще на этапе котлована, когда оно стоит меньше всего и может принести выгодные инвестиции, уверяют эксперты. Однако есть и другие показатели, на которые следует обратить внимание.

О факторах, влияющих на цену недвижимости и идеальное время для покупки и продажи жилья в Украине в 2022 году – сайту 24 канала рассказали специалисты.

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Когда выгодная цена

Выгоднее всего покупать квартиру сразу на старте продажи – на так называемом этапе "котлована". По словам Рамиля Мехтиева, СЕО девелоперской компании ENSO, в таком случае цена наиболее выгодная. В зависимости от степени готовности объекта строительства она будет расти.

Уже через 2 – 3 года, когда все работы завершатся и здание будет введено в эксплуатацию, жилье будет стоить на 30% дороже. И это без учета конъюнктуры рынка, при которой ежегодно квадратные метры в новостройках дорожают до 30%,

– объяснил специалист.

Эксперты считают удачным временем для продажи квартиры – второе полугодие 2022 года / Фото Unsplash

Когда покупать и продавать жилье в 2022 году

Михаил Поляк и Глеб Кутей, основатели компании K&P marketing and sales solution, рассказали, что такое понятие как "сезонность" на продажу квартир влияет гораздо меньше, особенно если речь идет о стартах проекта.

Что касается продажи жилья, считаем, что точно нужно подождать как минимум первый квартал 2022 года, потому что непонятно, сможет ли стабилизироваться цена на материалы. Если и в дальнейшем будет рост строительной себестоимости, автоматически как и первичное, так и вторичное жилье будет дорожать,

– подытожили эксперты.

Во второй половине 2022 года жилье в Украине может подорожать / Фото из архива сайта 24 канала

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