После заседания с лидерами государств-членов Евросоюза Роберта Мецола пообщалась с журналистами на саммите ЕС в Брюсселе. Президент Европарламента заявила, что Украина должна оставаться приоритетом номер один для европейских партнеров. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя София Назаренко.

Читайте также Гарантии безопасности для Украины и слабость Путина: в Брюсселе начался двухдневный саммит ЕС

Мецола в восторге от усилий Украины

Лидеры обсудили мятеж, произошедший в России на прошлой неделе. По словам Мецоли, бунт Пригожина касается внутренней политической динамики России, однако это влияет на ход войны в Украине и европейскую безопасность в целом.

"Наша политика работает, Путин слабеет, а Украина эффективно дает отпор", – сказала на пресс-конференции президент Европарламента.

Лидер Европарламента поздравила введение 11-го пакета санкций и дополнительные 50 миллиардов евро в поддержку обновления Украины. Она также призвала европейских лидеров выполнить обещания по открытию переговоров о вступлении. Роберта Мецола считает, что этот шаг может быть сделан во время декабрьского Европейского Совета.

Усилия Украины по реформам были чрезвычайными даже во время войны, и если критерии реформ были в достаточной степени выполнены, мы должны отреагировать, и я остаюсь оптимистом, что этого все еще можно достичь в этом году,

– подчеркнула Роберта Мецолла.

Президент Европарламента заявила, что скорость с которой Украина имплементирует реформы во время войны поражает.

"Мой призыв, и это будет призыв Европейского парламента, заключается в том, что как только реформы, будь то в судебной сфере, будь то в сфере свободы СМИ или в сфере меньшинств, будут завершены, тогда мы должны сделать эквивалентный шаг со своей стороны", – отметила политика.

Глава Европейского парламента оптимистично настроена на начало переговоров о вступлении с учетом заявлений, сделанных европейскими лидерами во время сегодняшнего саммита. Отвечая на вопрос журналистов о позиции Венгрии, блокирующей помощь Украине, Роберта Мецола призвала сосредоточиться на том, что объединяет ЕС, а не разделяет.

Я всегда задаю себе вопрос, сможем ли мы принять следующее решение единогласно, но месяц за месяцем мы убеждаемся в том, что единство все еще сохраняется, и мы находимся на 11-м пакете санкций, ни один из которых не был бы возможен, если бы государства-члены их заблокировали,

– сказала она.

Заметим, что в режиме онлайн к заседанию присоединился президент Владимир Зеленский. Он поделился несколькими мыслями по поводу следующих шести месяцев для Европы.

Зеленский призывает начать переговоры

Он отметил, что в субботу, в первый день председательства Испании в ЕС, в Украину прибудет премьер-министр Испании Санчес. По словам главы государства, впервые начало председательства подчеркнут визитом в наше государство.

Это историческое время, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. Европа ценностей, свободная и сильная Европа, Европа мира немыслима без Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина готова к переговорам о членстве. Прогресс нашего государства в выполнении рекомендаций, предоставленных Еврокомиссией, следует зафиксировать.